Убийство Екатерины Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина в СИЗО

Киевский апелляционный суд оставил Владислава Мангера и Алексея Левина в следственном изоляторе. Их подозревают в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

Юстиция отклонила жалобы защиты подозреваемых в нападении на активистку. Поэтому они остались под стражей до 28 августа 2021 года.

Читайте также Нардеп Гончаренко пригласил на открытие своего центра фигуранта убийства Гандзюк

Мангера и Левина оставили под стражей

Согласно информации пресс-службы суда, продление срока действия меры пресечения – без определения размера залога.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Убийство Екатерины Гандзюк: что известно

Активистку, помощницу Херсонского городского головы Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в конце июля 2018 года.

После долгой борьбы с сильными ожогами девушка умерла в больнице в начале ноября того же года.

По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Мангер, а посредником – Левин. Подозреваемые находятся в СИЗО с 2020 года.

Однин из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбина приговорен к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.