Вбивство Катерини Гандзюк: суд залишив Мангера й Левіна в СІЗО

26 липня 2021 , 22:42
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Джерело:

пресслужба Київського апеляційного суду

Київський апеляційний суд залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна у слідчому ізоляторів. Їх підозрюють у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Юстиція відхилила скарги захисту підозрюваних в нападі на активістку. Відтак вони залишились під вартою до 28 серпня 2021 року.

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Мангера і Левіна залишили під вартою

Згідно з інформацією пресслужби суду, продовження терміну дії запобіжного заходу – без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо! У травні 2021 року адвокат Левіна подав клопотання
щодо зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Дніпровський райсуд Києва постановив, що підозрювані залишаться під вартою щонайменше до 9 липня.

Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо

  • Активістку, помічницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року.
  • Після довгої боротьби з сильними опіками дівчина померла в лікарні на початку листопада того ж року.
  • За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Мангер, а посередником – Левін. Підозрювані перебувають у СІЗО з 2020 року.
  • Одного з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.
Автор: Анастасія Мигидюк