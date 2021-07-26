Вбивство Катерини Гандзюк: суд залишив Мангера й Левіна в СІЗО

Київський апеляційний суд залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна у слідчому ізоляторів. Їх підозрюють у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Юстиція відхилила скарги захисту підозрюваних в нападі на активістку. Відтак вони залишились під вартою до 28 серпня 2021 року.

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Мангера і Левіна залишили під вартою

Згідно з інформацією пресслужби суду, продовження терміну дії запобіжного заходу – без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – мовиться у повідомленні.

Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо

Активістку, помічницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року.

Після довгої боротьби з сильними опіками дівчина померла в лікарні на початку листопада того ж року.

За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Мангер, а посередником – Левін. Підозрювані перебувають у СІЗО з 2020 року.

Одного з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.