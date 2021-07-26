Вбивство Катерини Гандзюк: суд залишив Мангера й Левіна в СІЗО
26 липня 2021 , 22:42Читать новость на русском
Київський апеляційний суд залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна у слідчому ізоляторів. Їх підозрюють у справі про напад на Катерину Гандзюк.
Юстиція відхилила скарги захисту підозрюваних в нападі на активістку. Відтак вони залишились під вартою до 28 серпня 2021 року.
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Мангера і Левіна залишили під вартою
Згідно з інформацією пресслужби суду, продовження терміну дії запобіжного заходу – без визначення розміру застави.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – мовиться у повідомленні.Нагадаємо! У травні 2021 року адвокат Левіна подав клопотання
Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо
- Активістку, помічницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року.
- Після довгої боротьби з сильними опіками дівчина померла в лікарні на початку листопада того ж року.
- За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Мангер, а посередником – Левін. Підозрювані перебувають у СІЗО з 2020 року.
- Одного з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.