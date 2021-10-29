Убийство инструктора в тире Полтавы: адвокаты осужденной Моториной подали апелляцию

Веронику Моторину осудили на 15 лет за убийство инструктора в тире Полтавы. Ее адвокат Андрей Евдокименко подал апелляционную жалобу.

Согласно списку апелляций суда, опубликованных на сайте, заявление поступило 26 октября.

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Юрист сообщил, что сторона защиты хочет добиться переквалификации дела. По его словам, с части первой статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" на часть первую статьи "Убийство по неосторожности".

Санкция – заключение от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Что известно об убийстве в тире Полтавы

В феврале 2020 года Вероника Моторина смертельно ранила 64-летнего работника полтавского тира. Она нанесла ему 5 ранений и пыталась выстрелить в другого инструктора.

Впрочем, девушку быстро поймали и отобрали оружие. Она заявила, что совершила преступление после ссоры со своим парнем. Моторина решила пойти в тир, чтобы покончить так с жизнью.

На суде девушка утверждала, что выбрала именно такой способ самоубийства, однако сожалеет об этом. Якобы ей жаль, что пострадал кто-то другой. Она уверяла, что не хотела нарочно убить мужчину.

Следователи уверены, что те нанесенные ранения нельзя нанести случайно.

Пресс-секретарь Полтавского апелляционного суда Инесса Прогляда отметила, что по состоянию на 28 октября заявление не передали в учреждение.