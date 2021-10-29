Вбивство інструктора у тирі Полтави: адвокати засудженої Моторіної подали апеляцію
29 жовтня 2021 , 12:10Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Вероніку Моторіну засудили на 15 років через вбивство інструктора у тирі Полтави. Її адвокат Андрій Євдокименко подав апеляційну скаргу.
Згідно зі списком скарг суду, опублікованих на сайті, заява надійшла 26 жовтня.
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Юрист повідомив, що сторона захисту хоче домогтися перекваліфікації справи. З його слів, із частини першої статті Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" на частину першу статті "Вбивство через необережність".
Санкція – ув'язнення від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.Зверніть увагу! Речниця Полтавського апеляційного суду Інеса Прогляда зазначила, що станом на 28 жовтня заяву не передали до установи.
Що відомо про вбивство у тирі Полтави
- У лютому 2020 року Вероніка Моторіна смертельно поранила 64-річного працівника полтавського тиру. Вона завдала йому 5 поранень і намагалася вистрілити в іншого інструктора.
- Втім, дівчину швидко спіймали та відібрали зброю. Вона заявила, що скоїла злочин після сварки зі своїм хлопцем. Моторіна вирішила піти у тир, аби покінчити так із життям.
- На суді дівчина стверджувала, що обрала саме такий спосіб самогубства, однак шкодує про це. Мовляв, їй шкода, що постраждав хтось інший. Вона запевняла, що не хотіла навмисне вбити чоловіка.
- Слідчі впевнені, що ті завдані поранення не можна нанести випадково.