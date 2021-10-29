Вбивство інструктора у тирі Полтави: адвокати засудженої Моторіної подали апеляцію

Вероніку Моторіну засудили на 15 років через вбивство інструктора у тирі Полтави. Її адвокат Андрій Євдокименко подав апеляційну скаргу.

Згідно зі списком скарг суду, опублікованих на сайті, заява надійшла 26 жовтня.

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Юрист повідомив, що сторона захисту хоче домогтися перекваліфікації справи. З його слів, із частини першої статті Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" на частину першу статті "Вбивство через необережність".

Санкція – ув'язнення від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Що відомо про вбивство у тирі Полтави

У лютому 2020 року Вероніка Моторіна смертельно поранила 64-річного працівника полтавського тиру. Вона завдала йому 5 поранень і намагалася вистрілити в іншого інструктора.

Втім, дівчину швидко спіймали та відібрали зброю. Вона заявила, що скоїла злочин після сварки зі своїм хлопцем. Моторіна вирішила піти у тир, аби покінчити так із життям.

На суді дівчина стверджувала, що обрала саме такий спосіб самогубства, однак шкодує про це. Мовляв, їй шкода, що постраждав хтось інший. Вона запевняла, що не хотіла навмисне вбити чоловіка.

Слідчі впевнені, що ті завдані поранення не можна нанести випадково.

Речниця Полтавського апеляційного суду Інеса Прогляда зазначила, що станом на 28 жовтня заяву не передали до установи.