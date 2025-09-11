Вечером 22 августа в городе Шарлотт штата Северная Каролина жестоко убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Сейчас Посольство Украины в США находится на связи ее с семьей.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщило hromadske со ссылкой на ответ на свой запрос. Детали сообщает 24 Канал.

Где похоронили Ирину Заруцкую?

В ответ на запрос журналистов рассказали, что консулы посольства предоставляют семье убитой Ирины Заруцкой всю необходимую помощь, в частности в истребовании и оформлении необходимых документов.

Также известно, что для поддержки семьи местная община собрала 20 тысяч долларов.

Погибшая приехала в США по программе U4U в июне 2022 года. Девушку похоронили там по желанию родителей.

Напомним, подозреваемый сейчас под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени и действиях, повлекших смерть, в системе общественного транспорта. Кроме того, мужчине готовятся выдвинуть федеральные обвинения.

Судебные слушания начнутся после досудебного расследования. В посольстве также отметили, что ФБР предложило свою помощь в расследовании преступления.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Ирины Заруцкой. Вечная память!

