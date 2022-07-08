Убийца сначала промахнулся: в сети показали новое видео с расстрелом Синдзо Абе

В Японии 8 июля был застрелен бывший премьер-министр страны Синдзо Абе. В сети обнародовали видео, на котором зафиксированы 2 выстрела.

То есть убийца сначала промахнулся. На видео видно, что вторым выстрелом ему удалось тяжело ранить бывшего премьер-министра, передает 24 канал.

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После первого выстрела Синдзо Абе якобы не понял, что произошло. После второго – политик упал, в него попали.

Убийство Синдзо Абе: что известно

Экс-премьер приехал 8 июля в город Нара. В Японии вскоре пройдут выборы, поэтому Синдзо Абе выступил с речью в поддержку Либерально-демократической партии.

Когда он выступал, раздались выстрелы. Нападающий выстрелил в политика из дробовика. Политик потерял сознание и не подавал признаков жизни. Он получил ранения в шею и грудь, следовательно – потерял много крови. В конце концов жизнь политика оборвалась.

Убийца был задержан сразу. Им оказался житель Нары Тецуя Ямагами. Он несколько минут слушал речь Абе, а затем выстрелил. Мужчина признался, что у него была обида на Синдзо Абе, поэтому и решил отомстить. Однако пока неизвестно, в чем именно заключалось оскорбление.

По сообщениям японских СМИ, у Ямагами якобы не было зла на политические убеждения экс-премьера.

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