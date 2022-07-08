Убивця спершу промахнувся: у мережі показали нове відео з розстрілом Сіндзо Абе

У Японії 8 липня застрелили колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовані 2 постріли.

Тобто вбивця спочатку промахнувся. На відео видно, що лише другим пострілом йому вдалось вдалося важко поранити колишнього прем'єр-міністра, передає 24 канал.

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Після першого пострілу Сіндзо Абе нібито не зрозумів, що відбулось. Після другого – політик впав, у нього влучили.

Вбивство Сіндзо Абе: що відомо

Експрем'єр приїхав 8 липня до міста Нара. В Японії незабаром пройдуть вибори, тож Сіндзо Абе виступив з промовою на підтримку Ліберально-демократичної партії.

Коли він виступав, пролунали постріли. Нападник вистрілив у політика з дробовика. Політик втратив свідомість і не подавав ознак життя. Він зазнав поранення у шию та груди, відтак – втратив багато крові. Зрештою, життя політика обірвалося.

Убивцю затримали одразу. Ним виявився житель Нари Тецуя Ямагамі. Він кілька хвилин слухав промову Абе, а тоді вистрілив. Чоловік зізнався, що мав образу на Сіндзо Абе, тому і вирішив помститися. Однак поки невідомо, у чому саме полягала образа.

За повідомленнями японських ЗМІ, Ямагамі нібито не мав зла на політичні переконання експрем'єра.

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