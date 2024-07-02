Двое неизвестных напали на пограничника в Черновицкой области: в ГПСУ прокомментировали инцидент

На Буковине 29 июня двое мужчин совершили нападение на пограничников с применением холодного оружия. Для одного из нападавших ситуация закончилась летально.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что на данный момент обстоятельства этого дела устанавливают в ГБР. Ведутся следственные действия, чтобы дать правовую оценку, в том числе и действиям украинского пограничника.

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Обстоятельства нападения

Вечером 29 июня пограничный наряд в пределах Черновицкой области на границе с Румынией обнаружил двух неизвестных. Они пробирались в сторону границы. Когда военнослужащий сделал попытку их остановить и задержать, мужчины повели себя агрессивно.

Вместо того, чтобы выполнить законные требования пограничника, они совершили на него нападение. У одного мужчины был газовый баллончик, у другого – холодное оружие. Военнослужащий, чтобы сохранить свою жизнь применил огнестрельное оружие,

– рассказал Андрей Демченко.

В результате один из нападавших получил ранения, а другой умер. На место сразу прибыли медицинские бригады, чтобы оказать помощь раненому. Также о ситуации сообщили во все правоохранительные органы.

Ранее в Черновицком пограничном отряде сообщали, что ситуация происходила в ограниченном пространстве, поэтому пуля пограничника оказалась смертельной. Жизни другого нападающего ничего не угрожает.

Военный, на которого напали, ранее воевал на горячих направлениях, в частности на Харьковщине, также защищал границу с Россией.