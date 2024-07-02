Двоє невідомих напали на прикордонника у Чернівецькій області: в ДПСУ прокоментували інцидент

На Буковині 29 червня двоє чоловіків скоїли напад на прикордонників із застосуванням холодної зброї. Для одного з нападників ситуація закінчилась летально.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що наразі обставини цієї справи встановлюють у ДБР. Ведуть слідчі дії, щоб дати правову оцінку, зокрема й діям українського прикордонника.

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Обставини нападу

Ввечері 29 червня прикордонний наряд у межах Чернівецької області на кордоні з Румунією виявив двох невідомих. Вони пробиралися в бік кордону. Коли військовослужбовець зробив спробу їх зупинити та затримати, чоловіки повелись агресивно.

Замість того, щоб виконати законні вимоги прикордонника, вони здійснили на нього напад. В одного чоловіка був газовий балончик, в іншого – холодна зброя. Військовослужбовець, щоб зберегти своє життя застосував вогнепальну зброю,

– розповів Андрій Демченко.

Внаслідок цього один з нападників зазнав поранень, а інший помер. На місце одразу прибули медичні бригади, щоб надати допомогу пораненому. Також про ситуацію повідомили в усі правоохоронні органи.

Раніше у Чернівецькому прикордонному загоні повідомляли, що ситуація відбувалася в обмеженому просторі, тому куля прикордонника виявилася смертельною. Життю іншого нападника нічого не загрожує.

Військовий, на якого напали, раніше воював на гарячих напрямках, зокрема на Харківщині, також захищав кордон з Росією.