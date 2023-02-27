19-летний парень заказал товарищу убийство отца ради наследства

Суд отправил за решетку 19-летнего парня, заказавшего убийство своего отца, чтобы получить наследство. Осудили также и его друга – исполнителя заказа.

Двое злоумышленников признаны виновными в совершении заказного убийства. Заказчику суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, исполнителю – 13 лет.

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Прокуроры в суде доказали, что 19-летний юноша, с целью получить наследство, заказал убийство родного отца. Он сообщил своему товарищу подробный план дома, а также местонахождение всех членов семьи. Часть полученных денег наследник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальное – потратить на собственные нужды,

– говорится в сообщении.

В марте 2021 года исполнитель преступления ворвался в частный дом в селе Гнедин, где проживал мужчина. Он напал на хозяина и нанес ему более 25 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

До вступления приговора в законную силу оба осужденных будут находиться под стражей.



Парня и его товарища признали виновным в убийстве / Фото Киевской прокуратуры

К слову, в Ровенской области суд вынес приговор матери, из-за которой погиб новорожденный ребенок. Известно, что женщина в нетрезвом состоянии родила ребенка дома без присмотра врачей, а потом пошла заниматься своими делами.