19-річний хлопець замовив товаришу вбивство батька заради спадку

Суд відправив за ґрати 19-річного хлопця, який замовив вбивство свого батька, щоб отримати спадок. Засудили також і його друга – виконавця замовлення.

Двох зловмисників визнано винними у вчиненні замовного вбивства. Замовнику суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, виконавцю – 13.

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Прокурори у суді довели, що 19-річний юнак, маючи на меті отримати спадок, замовив вбивство рідного батька. Він повідомив своєму товаришеві детальний план будинку, а також місце перебування всіх членів сім'ї. Частину отриманих грошей спадкоємець планував заплатити приятелеві за скоєне вбивство, а решту – витратити на власні потреби,

– йдеться у повідомленні.

У березні 2021 року виконавець злочину увірвався до приватного будинку у селі Гнідин, де проживав чоловік. Він напав на господаря і завдав йому понад 25 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

До набрання вироком законної сили обидва засуджені перебуватимуть під вартою.



Хлопця та його товариша визнали винним у вбивстві / Фото Київської прокуратури

До слова, на Рівненщині суд виніс вирок матері, через яку загинула новонароджена дитина. Відомо, що жінка у нетверезому стані народила дитину вдома без нагляду лікарів, а тоді пішла займатися своїми справами.