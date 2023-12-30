Российские солдаты возвращаются в страну-агрессорку, но продолжают убивать. Один из бывших представителей ПИК "Вагнера" убил человека.

Российские СМИ пишут, что вблизи Москвы "герой СВО" зарезал отца российского пропагандиста, руководителя пресс-службы РПЦ Владимира Легойды. Убийцей оказался вагнеровец, бывший заключенный. 24 Канал.

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Он должен был сидеть в тюрьме

Убийцей оказался Адам Щербаков, осужденный на 9 лет за разбой. Он должен был сидеть в тюрьме, но его отпустили из колонии на войну против Украины, поэтому он стал в ряды ППК "Вагнера".

Тело отца пропагандиста обнаружили на обочине дороги. К моменту смерти ему исполнилось 90 лет. У него было много колото – режущих ран, которые стали причиной смерти.

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