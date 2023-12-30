Под Москвой вагнеровец убил отца русского пропагандиста
Российские солдаты возвращаются в страну-агрессорку, но продолжают убивать. Один из бывших представителей ПИК "Вагнера" убил человека.
Российские СМИ пишут, что вблизи Москвы "герой СВО" зарезал отца российского пропагандиста, руководителя пресс-службы РПЦ Владимира Легойды. Убийцей оказался вагнеровец, бывший заключенный. 24 Канал.
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Он должен был сидеть в тюрьме
Убийцей оказался Адам Щербаков, осужденный на 9 лет за разбой. Он должен был сидеть в тюрьме, но его отпустили из колонии на войну против Украины, поэтому он стал в ряды ППК "Вагнера".
Тело отца пропагандиста обнаружили на обочине дороги. К моменту смерти ему исполнилось 90 лет. У него было много колото – режущих ран, которые стали причиной смерти.
В Иркутске на автобусной остановке убили школьника
- В российском городе Иркутск произошел конфликт между подростками, в результате чего погиб 15-летний парень. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Перед ножевым ударом нападающий спросил парня, из какого района. Инцидент сразу стали связывать с выходом в России сериала о криминальной Казани.
- Сообщается, что ему нанесли не менее четырех ножевых ранения, несовместимые с жизнью. Врачи не успели спасти школьника.
- Двое подростков, вероятно участвовавших в конфликте, уже задержаны. Они находились в 200 километрах от Иркутска.