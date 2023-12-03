Сообщается, что перед ножевым ударом нападающий спросил парня, из какого района. Инцидент сразу стали увязывать с выходом в России сериала о криминальной Казани.

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Детали инцидента в Иркутске

В Иркутске 15-летний Егор Фролов вместе с четырьмя одноклассниками ждал автобус, когда к ним подошли около десяти ровесников. Очевидцы утверждают, что конфликт начался с вопроса к погибшему "Ты из какого района, чушпан?" Один из подростков достал нож и ударил парня в шею.

Сообщается, что ему нанесли не менее четырех ножевых ранений, несовместимых с жизнью. Врачи не успели спасти школьника. Двое подростков, вероятно, участвовавших в конфликте, уже задержаны. Они находились в 200 километрах от Иркутска.

Задержание подростков, вероятно, причастных к убийству: смотрите видео

Пользователи сети сразу начали связывать инцидент с выходом в России сериала "Слово пацана", вернувшего в лексикон слово "чушпан". На жаргоне так называют молодых людей, которые не являются участниками группировок, затруднились ответить на угрозы или за них никто не мог постоять.

Автобусная остановка в Иркутске, где напали на 15-летнего школьника/российские СМИ

В российском МВД поспешили заверить, что нападающий не смотрел этот сериал – поэтому связь не подтверждена.

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