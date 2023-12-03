Сообщается, что перед ножевым ударом нападающий спросил парня, из какого района. Инцидент сразу стали увязывать с выходом в России сериала о криминальной Казани.
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Детали инцидента в Иркутске
В Иркутске 15-летний Егор Фролов вместе с четырьмя одноклассниками ждал автобус, когда к ним подошли около десяти ровесников. Очевидцы утверждают, что конфликт начался с вопроса к погибшему "Ты из какого района, чушпан?" Один из подростков достал нож и ударил парня в шею.
Сообщается, что ему нанесли не менее четырех ножевых ранений, несовместимых с жизнью. Врачи не успели спасти школьника. Двое подростков, вероятно, участвовавших в конфликте, уже задержаны. Они находились в 200 километрах от Иркутска.
Задержание подростков, вероятно, причастных к убийству: смотрите видео
Пользователи сети сразу начали связывать инцидент с выходом в России сериала "Слово пацана", вернувшего в лексикон слово "чушпан". На жаргоне так называют молодых людей, которые не являются участниками группировок, затруднились ответить на угрозы или за них никто не мог постоять.
Автобусная остановка в Иркутске, где напали на 15-летнего школьника/российские СМИ
В российском МВД поспешили заверить, что нападающий не смотрел этот сериал – поэтому связь не подтверждена.
Гибели россиян из-за войны
- В Украине ликвидировали российского живодера Артема Лаврентьева, который зверски замучил кота своей матери. В течение нескольких недель он издевался над пушистиком, пока кот не умер от мучений. Вместо тюрьмы он почему-то очутился на фронте.
- Также умер генерал-майор Владимир Завадский – он просто взорвался на мине. Он стал одним из более трехсот тысяч ликвидированных российских оккупантов.
- Кроме этого сообщалось, что ВСУ уничтожили мужчину, который засветился в клипе группы "Грибы" на песню "Тает лед". Однако Денис Степанов, который и был ликвидирован оккупантом, никогда там не появлялся. Это оказалось фейком.