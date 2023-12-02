О ликвидации оккупантов пишут ряд российских телеграм-каналов. В них обращают внимание, что врага отправили на фронт из тюрьмы, где он сидел за зверское преступление.
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Освободили из тюрьмы для участия в "СВО"
Итак, Артем Лаврентьев – настоящий зверь. Он в Северодвинске замордовал кота своей матери. По имеющейся информации, в течение нескольких недель он издевался над пушистиком, а также выкладывал это в сеть. И делал это до тех пор, пока кот не умер от мучений.
В пабликах пишут о ликвидации Лаврентьева / Скриншот
Заметим, что дело Лаврентьева стало резонансным. Следовательно, его отправили за решетку. А коту Кузе, убитому им, поставили памятник.
После начала так называемой "спецоперации", Лаврентьева из тюрьмы отпустили. И сделали это для того, чтобы отправить его на фронт. Так, жестокого шкуродера повезли в Украину, чтобы он убивал наших земляков.
Добавим, что дело об убийстве Кузи стало широко обсуждаемым в сети. О нем даже написали в Википедии. Собственно, Лаврентьева и его сожительницу осудили по статье "Жестокое обращение с животными". Их также лишили родительских прав, ведь над животным они издевались перед их несовершеннолетним ребенком.
Лаврентьев замучил кота Кузю / Фото из сети
Артем Лаврентьев пополнил статистику потерь врага. Заметим, что на "концерт Кобзона" уже отправили более 330 тысяч российских захватчиков. И эта цифра продолжает расти.
Что известно о потерях врага
- Утром 1 декабря в Генштабе поделились актуальной статистикой потерь врага. За 30 ноября наши военные отправили на тот свет 1280 оккупантов. С самого начала полномасштабного вторжения ликвидировали 330 040 российских захватчиков.
- Это еще не всё. В металлолом превратили 5564 танков, 10372 боевых бронированных машин, 7931 артиллерийскую систему, 912 РСЗО, 602 средства ПВО, 323 самолета и 324 вертолета.
- Также оккупанты не досчитаются 5976 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1567 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10399 автомобилей и автоцистерн, а также 1137 единиц спецтехники.