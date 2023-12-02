Про ліквідацію окупанта пишуть низка російських телеграм-каналів. У них звертають увагу на те, що ворога відправили на фронт з в'язниці, де він сидів за звірський злочин.
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Звільнили з в'язниці для участі у "СВО"
Отже, Артєм Лаврентьєв – справжній звір. Він у Сєвєродвінську замордував кота своєї матері. За наявною інформацією, впродовж кількох тижнів він знущався з пухнастика, а також викладав це у мережу. І робив це доти, поки кіт не помер від мук.
У пабліках пишуть про ліквідацію Лаврентьєва / Скриншот
Зауважимо, що справа Лаврентьєва стала резонансною. Відтак, його відправили за ґрати. А котові Кузі, замордованому ним, поставили пам'ятник.
Після початку так званої "спецоперації", Лаврентьєва з в'язниці відпустили. І зробили це для того, щоб відправити його на фронт. Так, жорстокого шкуродера повезли до України, щоб він убивав наших земляків.
Додамо, що справа про вбивство Кузі стала широко обговорюваною у мережі. Про неї навіть написали у Вікіпедії. Власне, Лаврентьєва та його співмешканку засудили за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". Їх також позбавили батьківських прав, адже з тварини вони знущалися перед їхньою неповнолітньою дитиною.
Лаврентьєв закатував кота Кузю / Фото з мережі
Артєм Лаврентьєв поповнив статистику втрат ворога. Зауважимо, що на "концерт Кобзона" вже відправили понад 330 тисяч російських загарбників. І ця цифра продовжує рости.
Що відомо про втрати ворога
- Зранку 1 грудня у Генштабі поділилися актуальною статистикою втрат ворога. За 30 листопада наші військові відправили на той світ 1280 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 330 040 російських загарбників.
- Це ще не все. На брухт перетворили 5564 танків, 10372 бойових броньованих машин, 7931 артилерійську систему, 912 РСЗВ, 602 засоби ППО, 323 літаки та 324 гелікоптери.
- Також окупанти не дорахуються 5976 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1567 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 10399 автомобілів і автоцистерн, а також 1137 одиниць спецтехніки.