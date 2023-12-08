Впрочем, это бесперспективная кампания, считает политолог Валентин Гладких. В разговоре с 24 Каналом он подчеркнул, что Медведчук в Украине не мог создать ничего эффективного и у него нет политического статуса.

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Судьба Медведчука

Везде, где появляется Виктор Медведчук, нависает угроза государственному суверенитету, отметил политолог. Поэтому Сербии следует быть внимательной к подобным "партиям".

Валентин Гладких о судьбе предателей и коллаборантов: смотреть видео

А вот судьба самого Виктора Медведчука достаточно сомнительна. Вероятность того, что он может вернуться за решетку существенна.

Судьба Кивы поучительна. Он не первый и не последний. Это логическое завершение деятельности коллаборантов и предателей. Думаю, рано или поздно Медведчук вернется в тюрьму. То, что его обменяли в начале полномасштабного вторжения, СБУ получила немало полезной информации – тогда это сыграло роль. Но это отсрочило его наказание,

– отметил Гладких.

Напомним, в 2021 году СБУ провела обыски в доме Медведчука и его офисе ОПЗЖ. Вместе с его соратником Тарасом Козаком ему выдали подозрение в государственной измене. В феврале 2022 года пророссийский политик скрылся из-под домашнего ареста, а в апреле его задержали. В сентябре Украина провела обмен пленными, во время которого вернула 200 украинских военных в обмен на Медведчука.

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