Ликвидированный предатель и экс-народный депутат Илья Кива заботился о своей безопасности и, чтобы защитить себя, жил в одном из сел Подмосковья. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Смотрите также Маленький винтик в руках Путина, Авакова и Медведчука: кем был предатель Илья Кива
Попытки Кивы позаботиться о своей безопасности
Юсов отметил, что люди, активно участвующие в работе российской пропаганды, которая плотно связана с деятельностью спецслужб государства-агрессора, заботятся о своей безопасности. Кива был именно таким.
По словам Андрея Юсова, государство-агрессор пытается так или иначе таким людям помогать в обеспечении их безопасности.
Поэтому и то, где он жил в последнее время, это, в частности, элемент его попыток уйти от чего-то и защитить себя. То есть понятно, что безопасностью он заботился,
– отметил Юсов.
Ликвидация экс-народного депутата Украины Ильи Кивы: последние новости
- Предателя Илью Киву довольно часто видели в парке "Величъ". Там и нашли окровавленное тело экс-нардепа Верховной Рады Украины 6 декабря около 15:00. Труп Кивы находился на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. По информации источников 24 Канала, Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ из стрелкового оружия.
- Место убийства Ильи Кивы достаточно непростое. Его ликвидировали в Одинцовском районе, где есть ракетные части стратегического значения.
- По словам экс-сотрудника СВР России там проводится ежегодный военный салон Путина и Шойгу. То есть это место охраняется, там работает полиция и российские спецслужбы. Он отметил большой успех спецслужб в том случае, если Киву поймали на этом месте.
- В ОП также прокомментировали смерть экс-нардепа Кивы. По словам Михаила Подоляка, перешедшие на сторону врага будут ликвидированы. Он отметил наличие соответствующих реестров у украинских силовиков.