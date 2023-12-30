Під Москвою вагнерівець вбив батька російського пропагандиста

Російські солдати повертаються до країни-агресорки, але продовжують вбивати. Один із колишніх представників ПВК "Вагнера" вбив людину.

Російські ЗМІ пишуть, що поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька російського пропагандиста, очільника пресслужби РПЦ Владіміра Легойди. Вбивцею виявися вагнерівець, колишній в'язень, передає 24 Канал.

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Він мав сидіти у в'язниці

Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".

Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран, якій стали причиною смерті.

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