Під Москвою вагнерівець вбив батька російського пропагандиста
Російські солдати повертаються до країни-агресорки, але продовжують вбивати. Один із колишніх представників ПВК "Вагнера" вбив людину.
Російські ЗМІ пишуть, що поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька російського пропагандиста, очільника пресслужби РПЦ Владіміра Легойди. Вбивцею виявися вагнерівець, колишній в'язень, передає 24 Канал.
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Він мав сидіти у в'язниці
Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".
Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран, якій стали причиною смерті.
В Іркутську на автобусній зупинці вбили школяра
- У російському місті Іркутськ стався конфлікт між підлітками, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець. Підозрюваних у вбивстві вже затримали. Перед ножовим ударом нападник запитав хлопця, з якого той району. Інцидент одразу стали пов'язувати з виходом у Росії серіалу про кримінальну Казань.
- Повідомляється, що йому нанесли не менш як чотири ножові поранення, несумісні з життям. Лікарі не встигли врятувати школяра.
- Двох підлітків, які ймовірно брали участь у конфлікті вже затримали. Вони перебували за 200 кілометрів від Іркутська.