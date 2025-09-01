В полиции объяснили, почему предполагаемый убийца Парубия скрывался в Хмельницкой области
Следователи подозревают, что мужчина, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия, планировал побег за границу. Перед тем он скрывался в Хмельницкой области
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Национальной полиции, руководитель криминальной полиции Андрей Небытов, передает 24 Канал.
Как подозреваемый хотел убежать от ответственности?
Следователи рассматривают возможность, что человек, которого подозревают в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата IX созыва Андрея Парубия, планировал побег за границу.
Мы не исключаем, что лицо намеревалось выехать за пределы Украины. Это проверяется,
– сказал Небытов.
Он уточнил, что на данный момент одному лицу вручено уведомление о подозрении.
"Сейчас о сообщниках неизвестно. Не отвергли ни одной версии, но приоритетной для нас является отработка информации о возможном именно российского следа", – подчеркнул он.
Подозреваемый – уроженец Львова 1973 года рождения, проживал в городе. Официального места работы не имел, подрабатывал случайными заработками.
"Он имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство. Мы не хотим давать детали, почему, какой мотив. И СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует дело, и Офис генпрокурора говорит, что надо отработать детали", – отметил Небытов.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
Во Львове во Франковском районе 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм он погиб на месте.
Подозреваемого в убийстве уже задержали, он дал первые показания. Владимир Зеленский отметил, что ведутся неотложные следственные действия для установления обстоятельств убийства, а правоохранители работают круглосуточно.
С Парубием попрощаются в Киеве. 1 сентября в 18:30 на Майдане Независимости состоится чин прощания и вечер воспоминаний о политике.