Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому работнику УГО избрали меру пресечения
Работнику Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрали меру пресечения. Он отправится под стражу.
Заседание по делу состоялось 9 апреля. Отмечалось, что сам подозреваемый не признает своей вины.
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Решение суда
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера. Тот будет находиться под стражей до 5 июня. В то же время мужчина не имеет права внести залог.
По ходатайству прокурора военнослужащему, подозреваемому в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения – содержание под стражей,
– сообщили в прокуратуре.
Ранее пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что именно такую меру пресечения просила сторона обвинения. В то же время Управление государственной охраны Украины активно способствует следствию. Во время трагического инцидента подозреваемый не был при исполнении служебных обязанностей – это произошло во внерабочее время. Однако тот был пьян – экспертиза показала 1,2 промилле алкоголя в крови.
Что известно о трагедии
- Трагический инцидент произошел 7 апреля. Свидетели сообщили, что мужчина якобы толкнул парня после того, как они оба вышли из вагона на верхней станции. Это привело к гибели парня. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.
- Как рассказали в спортивном клубе "Чайка", 16-летний парень Максим вечером гулял со своими товарищами на Почтовой площади и ехал на фуникулере. Подозреваемому якобы не понравилось, что подростки развлекаются и тот подошел с вопросом: "Ты готов отдать долг Родине?".
- Фуникулер остановил свою работу. На месте преступления работала полиция. Подозреваемого работника УГО сразу задержали.
- Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.