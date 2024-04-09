Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному працівнику УДО обрали запобіжний захід
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Працівнику Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.
Засідання щодо справи відбулося 9 квітня. Зазначалося, що сам підозрюваний не визнає своєї провини.
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Рішення суду
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. Той перебуватиме під вартою до 5 червня. Водночас чоловік не має права внести заставу.
За клопотанням прокурора військовослужбовцю, підозрюваному в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрано запобіжний захід – тримання під вартою,
– повідомили у прокуратурі.
Раніше речниця ДБР Тетяна Сапьян зазначала, що саме такого запобіжного заходу просила сторона обвинувачення. Водночас Управління державної охорони України активно сприяє слідству. Під час трагічного інциденту підозрюваний не був при виконанні службових обов'язків – це відбулось в позаробочий час. Однак той був напідпитку – експертиза показала 1,2 проміле алкоголю в крові.
Що відомо про трагедію
- Трагічний інцидент стався 7 квітня. Свідки повідомили, що чоловік нібито штовхнув хлопця після того, як вони обидва вийшли з вагона на верхній станції. Це призвело до загибелі хлопця. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
- Як розповіли у спортивному клубі "Чайка", 16-річний хлопець, на ім'я Максим ввечері гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі та їхав на фунікулері. Підозрюваному нібито не сподобалося, що підлітки розважаються і той підійшов з питанням: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?".
- Фунікулер зупинив свою роботу. На місці злочину працювала поліція. Підозрюваного працівника УДО одразу затримали.
- Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.