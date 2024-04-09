Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному працівнику УДО обрали запобіжний захід

Працівнику Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.

Засідання щодо справи відбулося 9 квітня. Зазначалося, що сам підозрюваний не визнає своєї провини.

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Рішення суду

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. Той перебуватиме під вартою до 5 червня. Водночас чоловік не має права внести заставу.

За клопотанням прокурора військовослужбовцю, підозрюваному в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрано запобіжний захід – тримання під вартою,

– повідомили у прокуратурі.

Раніше речниця ДБР Тетяна Сапьян зазначала, що саме такого запобіжного заходу просила сторона обвинувачення. Водночас Управління державної охорони України активно сприяє слідству. Під час трагічного інциденту підозрюваний не був при виконанні службових обов'язків – це відбулось в позаробочий час. Однак той був напідпитку – експертиза показала 1,2 проміле алкоголю в крові.

Що відомо про трагедію