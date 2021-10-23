Убийство полицейского в Чернигове: будут судить патрульных, которые покинули его в опасности
Источник:Офис генпрокурора
В деле убийства черниговского полицейского Артура Ерохина появились новые фигуранты. Двум патрульным объявили о подозрении, потому что они оставили мужчину без помощи.
Ночью 2 октября патрульные заметили группу людей, конфликтовавших с двумя полицейскими. Последние находились в отпуске.
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Правоохранители никак не отреагировали
Прокуроры утверждают, что полицейские не отреагировали на правонарушение. Они покинули место происшествия и оставили полицейских без помощи. Даже несмотря на то, что, учитывая количество нападавших, жизнь мужчин была под угрозой. В результате один из правоохранителей умер на месте происшествия, а другой попал в больницу.
Что грозит патрульным
Полицейским объявили подозрение в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшее ее смерть. Теперь патрульным грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Убийство полицейского в Чернигове: что известно
- В Чернигове группа молодых людей напала на местного капитана полиции Ерохина и его товарища. К сожалению, Ерохин умер. Его похоронили 5 октября.
- К слову, конфликт возник в магазине, из-за того, что правоохранители сделали замечание молодым людям, которые шумно вели себя.
- Задержали 6 подозреваемых в преступлении, трое из них – несовершеннолетние. Более того, один из нападавших хотел стать правоохранителем. Он учился в Академии Государственной пенитенциарной службы.