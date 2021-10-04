Убийство полицейского в Чернигове: отец подозреваемого озвучил свою версию событий

Украинцев шокировала новость об убийстве полицейского в Чернигове. Большинство подозреваемых являются несовершеннолетними.

По словам Сергея Туника, когда между правоохранителями и подростками вспыхнул конфликт, очевидцы вызвали патрульных. Впрочем, это не помогло мирно решить спор.

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Отец подростка утверждает, мол, один из тех правоохранителей, которые принимали участие в драке, начал бросаться даже на патрульных. В ответ те применили газовый баллончик и якобы уехали. "Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так, проигнорировали", – возмутился он.

Что рассказал отец подозреваемого

Туник пояснил, что в тот вечер 2 девушки и 2 парня – Ярослав и Дима – гуляли в центре Чернигова. Одна из девушек плохо себя чувствовала, поэтому подростки поехали в АТБ, чтобы купить там воду. Далее Дима якобы пошел в туалет за магазин, а Ярослав зашел в заведение. "И Дима уже когда возвращался, то к нему бежала девочка со словами, что бьют Ярослава. Когда подошел, то увидел на его щеке гематому и течет кровь сзади", – отметил отец подозреваемого.

То есть его или ударили, или толкнули, он упал головой о ступеньки. Это должны были зафиксировать камеры наблюдения,

– добавил мужчина.

Он также отметил, что на крик компании сбежались люди. Среди них были еще 2 юношей, знакомых Ярослава. Мол, именно они уже продолжили конфликт с правоохранителями. Впрочем, из-за чего между ними возник спор – Туник не знает.

Что об этом говорят в полиции

В патрульной полиции Черниговщины подтвердили, что в тот вечер действительно было несколько вызовов в супермаркет "АТБ", и экипажи приезжали на место. Впрочем, комментировать там пока ничего не могут, ведь ведется служебное расследование.

"О применении газового баллончика никакой информации у меня нет. Мы тоже все это проверяем. Но ни подтвердить, ни опровергнуть пока ничего не могу", – пояснил начальник областной полиции Андрей Думич.

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