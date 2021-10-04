Вбивство поліцейського в Чернігові: батько підозрюваного озвучив свою версію подій

Українців шокувала новина про вбивство поліцейського у Чернігові. Більшість підозрюваних є неповнолітними. Батько одного із затриманих прокоментував трагічний інцидент.

За словами Сергія Туніка, коли між правоохоронцями та підлітками спалахнув конфлікт, очевидці викликали патрульних. Втім, це не допомогло мирно розв'язати суперечку.

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Батько підлітка стверджує, мовляв, один із тих правоохоронців, які брали участь у бійці, почав кидатися навіть на патрульних. У відповідь ті застосували газовий балончик й нібито поїхали. "Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", – обурився він.

Що розповів батько підозрюваного

Тунік пояснив, що у той вечір 2 дівчини та 2 хлопця – Ярослав та Діма – гуляли у центрі Чернігова. Одна із дівчат погано почувалася, тож підлітки поїхали в АТБ, аби купити там воду. Далі Діма нібито пішов у туалет за магазин, а Ярослав зайшов у заклад. "І Діма вже коли повертався, то до нього бігла дівчинка зі словами, що б'ють Ярослава. Коли підійшов, то побачив на його щоці гематому та тече кров ззаду", – зазначив батько підозрюваного.

Тобто його або вдарили, або штовхнули, він впав головою об сходинки. Це мали зафіксувати камери спостереження,

– додав чоловік.

Він також зауважив, що на крик компанії збіглися люди. Серед них було ще 2 юнаків, знайомих Ярослава. Мовляв, саме вони вже продовжили конфлікт з правоохоронцями. Втім, через що між ними виникла суперечка – Тунік не знає.

Що про це кажуть у поліції

У патрульній поліції Чернігівщини підтвердили, що у той вечір справді було кілька викликів до супермаркету "АТБ", й екіпажі приїжджали на місце. Втім, коментувати там наразі нічого не можуть, адже ведеться службове розслідування.

"Щодо застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Ми теж все це перевіряємо. Але ні підтвердити, ні спростувати поки нічого не можу", – пояснив начальник обласної поліції Андрій Думич.

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