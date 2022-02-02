Убийство полицейского на охоте: ГБР направило дело в суд
Источник:ГБР
Государственное бюро завершило расследование убийства на охоте в Черниговской области, к которому причастен депутат Городянского горсовета Игорь Довгопол, который одновременно возглавлял Черниговское районное управление ГСЧС
Депутата обвиняют в убийстве инспектора полиции. Его действия квалифицировали как убийство по неосторожности.
Что было раньше На Черниговщине во время охоты застрелили полицейского
Детали расследования
Трагедия случилась 28 ноября 2021 года в селе Травневое Городянской общины Черниговской области. Во время охоты Игорь Довгопол выстрелил из ружья и попал в своего друга – инспектора полиции.
Мужчина получил огнестрельное ранение головы и попал в больницу. На следующий день он умер.
По данным следствия, депутат не убедился в безопасности своих выстрелов и не предвидел последствий своей неосторожности.
Теперь главе районного управления ГСЧС и депутату горсовета грозит до 5 лет заключения.
Что известно об убийстве полицейского на охоте
- Погибшим в результате трагедии оказался 37-летний капитан полиции Максим Тимошенко.
- На охоте было 4 человек. Все были трезвыми и с официальными разрешениями на охоту.
- Депутат горсовета Игорь Довгопол целился в лису, однако попал в голову своего друга.
- У убитого полицейского осталась жена и 13-летняя дочь.