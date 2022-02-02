Убийство полицейского на охоте: ГБР направило дело в суд

2 февраля 2022 , 17:18
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Источник:

ГБР

Государственное бюро завершило расследование убийства на охоте в Черниговской области, к которому причастен депутат Городянского горсовета Игорь Довгопол, который одновременно возглавлял Черниговское районное управление ГСЧС

Депутата обвиняют в убийстве инспектора полиции. Его действия квалифицировали как убийство по неосторожности.

Что было раньше На Черниговщине во время охоты застрелили полицейского

Детали расследования

Трагедия случилась 28 ноября 2021 года в селе Травневое Городянской общины Черниговской области. Во время охоты Игорь Довгопол выстрелил из ружья и попал в своего друга – инспектора полиции.

Мужчина получил огнестрельное ранение головы и попал в больницу. На следующий день он умер.

По данным следствия, депутат не убедился в безопасности своих выстрелов и не предвидел последствий своей неосторожности.

Теперь главе районного управления ГСЧС и депутату горсовета грозит до 5 лет заключения.

Что известно об убийстве полицейского на охоте

  • Погибшим в результате трагедии оказался 37-летний капитан полиции Максим Тимошенко.
  • На охоте было 4 человек. Все были трезвыми и с официальными разрешениями на охоту.
  • Депутат горсовета Игорь Довгопол целился в лису, однако попал в голову своего друга.
  • У убитого полицейского осталась жена и 13-летняя дочь.
Автор: Іван Магуряк