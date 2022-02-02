Вбивство поліцейського на полюванні: ДБР скерувала справу до суду

Державне бюро завершило розслідування вбивства на полюванні на Чернігівщині. До нього причетний депутат Городянської міськради Ігор Довгопол, який одночасно очолював Чернігівське районне управління ДСНС.

Депутата звинувачують у вбивстві інспектора поліції. Його дії кваліфікували як вбивство з необережності.

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Деталі розслідування

Трагедія трапилася 28 листопада 2021 року в селі Травневе, Городянської громади на Чернігівщині. Під час полювання Ігор Довгопол вистрілив з рушниці та влучив у свого друга – інспектора поліції.

Чоловік зазнав вогнепального поранення голови та потрапив до лікарні. Наступного дня він помер.

За даними слідства, депутат не переконався у безпечності своїх пострілів та не передбачив наслідків своєї необережності.

Тепер голові районного управління ДСНС та депутату міськради загрожує до 5 років ув'язнення.

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