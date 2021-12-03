Подробиці того жахливого вечора розповіла чернігівська газета "Гарт". Вбитим є капітан поліції Максим Тимошенко.

До теми Мисливцем, що випадково застрелив патрульного під Черніговом, виявився начальник управління ДСНС

Мисливці добре знали місця, де полювали

Тимошенко поїхав на полювання на лисицю з трьома друзями, серед них був і його кум – 39-річний начальник Чернігівського районного управління ДСНС Ігор Довгопол. Мисливці обрали місця поблизу села Травневе Городнянської громади. Усі четверо – саме з цього району, отож добре орієнтувались на території.

Один з чоловіків стріляв у лисицю

Друзі мали усі необхідні документи на зброю та відстрільні картки. Також, пишуть журналісти, усі четверо – були тверезі. Трагедія сталась близько 11:30. Довгопол стріляв з картечі і цілився у лисицю. Далі є кілька версій від місцевого осередку Українського товариства полювання та рибалки. Дріб випадково потрапив в голову загиблого, оскільки той різко поміняв місцеперебування, або ж був рикошет.

Обставини трагічної загибелі правоохоронця поки розслідує ДБР. Наразі кримінальну справу відкрили за вбивство з необережності. У вбитого поліцейського залишилась дружина та 13-річна дочка.

Раніше Прокуратура почала розслідування через вбивство поліцейського під Черніговом

Що відомо про загибель поліцейського на Чернігівщині: