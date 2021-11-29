Кримінальне провадження відкрили за фактом вбивства, вчиненого через необережність. Трагедія сталася у неділю, 28 листопада, під час полювання.

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За даними слідства, начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області поранив з мисливської рушниці патрульного поліцейського. Постраждалий боровся за життя у реанімації Чернігівської обласної лікарні.

Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Деталі полювання

Правоохоронці розповіли, що їхній колега вирушив на полювання з трьома приятелями.

Загиблий – 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції перебував поза службою в цивільному одязі.

Полювання відбувалося в угіддях Чернігівського району.

За даними правоохоронців, під час полювання 39-річний мисливець вистрілив з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Пораненого госпіталізували до лікарні Чернігівського районного управління поліції.

Медики боролися за життя постраждалого. Водночас врятувати правоохоронця не вдалося.

Наразі Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини події.

Допис Офісу генпрокурора:

Вбивство поліцейського через необережність на полюванні – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність.

За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.