Уголовное производство открыли по факту убийства, совершенного по неосторожности. Трагедия произошла в воскресенье, 28 ноября, во время охоты.

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По данным следствия, начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области ранил из охотничьего ружья патрульного полицейского. Пострадавший боролся за жизнь в реанимации Черниговской областной больницы.

Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Детали охоты

Правоохранители рассказали, что их коллега отправился на охоту с тремя приятелями.

Погибший – 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции находился вне службы в гражданской одежде.

Охота происходила в угодьях Черниговского района.

По данным правоохранителей, во время охоты 39-летний охотник выстрелил из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Раненого госпитализировали в больницу Черниговского районного управления полиции.

Медики боролись за жизнь пострадавшего. В то же время спасти правоохранителя не удалось.

Сейчас Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства произошедшего.

Сообщение офиса генпрокурора:

Убийство полицейского по неосторожности на охоте – начато расследование

При процессуальном руководстве областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту убийства, совершенного по неосторожности.

По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи села Майское Городнянской территориальной общины Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения пострадавший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.