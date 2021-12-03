Подробности того ужасного вечера рассказала черниговская газета "Гарт". Убитым является капитан полиции Максим Тимошенко.
К теме Охотником, случайно застрелившим патрульного под Черниговом, оказался начальник управления ГСЧС
Охотники хорошо знали места, где охотились
Тимошенко уехал на охоту на лису с тремя друзьями, среди них был и его кум – 39-летний начальник Черниговского районного управления ГСЧС Игорь Довгопол. Охотники выбрали места возле села Майское Городнянской общины. Все четверо – именно из этого района, поэтому хорошо ориентировались на территории.
Один из мужчин стрелял в лису
Друзья имели все необходимые документы на оружие и отстрелочные карточки. Также, пишут журналисты, все четверо – были трезвыми. Трагедия произошла около 11:30. Довгопол стрелял из картечи и целился в лису. Далее есть несколько версий от местного отделения Украинского общества охоты и рыбалки. Дробь случайно попала в голову погибшего, поскольку тот резко поменял местопребывание, или же был рикошет.
Обстоятельства трагической гибели правоохранителя пока расследует ГБР. Сейчас уголовное дело открыли за убийство по неосторожности. У убитого полицейского осталась жена и 13-летняя дочь.
Ранее Прокуратура начала расследование из-за убийства полицейского под Черниговом
Что известно о гибели полицейского на Черниговщине:
- Правоохранитель получил ранение в голову во время охоты. Его экстренно доставили в областную больницу.
- Впоследствии он умер в реанимации.
- Случайно попал в друга 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС.
- Делом занимается Государственное бюро расследований.