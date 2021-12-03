Подробности того ужасного вечера рассказала черниговская газета "Гарт". Убитым является капитан полиции Максим Тимошенко.

К теме Охотником, случайно застрелившим патрульного под Черниговом, оказался начальник управления ГСЧС

Охотники хорошо знали места, где охотились

Тимошенко уехал на охоту на лису с тремя друзьями, среди них был и его кум – 39-летний начальник Черниговского районного управления ГСЧС Игорь Довгопол. Охотники выбрали места возле села Майское Городнянской общины. Все четверо – именно из этого района, поэтому хорошо ориентировались на территории.

Один из мужчин стрелял в лису

Друзья имели все необходимые документы на оружие и отстрелочные карточки. Также, пишут журналисты, все четверо – были трезвыми. Трагедия произошла около 11:30. Довгопол стрелял из картечи и целился в лису. Далее есть несколько версий от местного отделения Украинского общества охоты и рыбалки. Дробь случайно попала в голову погибшего, поскольку тот резко поменял местопребывание, или же был рикошет.

Обстоятельства трагической гибели правоохранителя пока расследует ГБР. Сейчас уголовное дело открыли за убийство по неосторожности. У убитого полицейского осталась жена и 13-летняя дочь.

Ранее Прокуратура начала расследование из-за убийства полицейского под Черниговом

Что известно о гибели полицейского на Черниговщине: