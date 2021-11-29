В прокуратуру рассказали, что трагедия произошла 28 ноября вблизи села Майское Городнянской территориальной общины. Один из охотников не убедился в безопасности выстрелов.
Ранее Прокуратура начала расследование из-за убийства полицейского под Черниговом
Раненый полицейский умер в реанимации
38-летний мужчина ранил в голову 37-летнего инспектора патрульной полиции. Пострадавший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.
В правоохранительных органах сообщили, что смертельный выстрел совершил руководитель одного из райуправлений Черниговской области. По информации Общественного, это – глава Черниговского районного управления ГУ ГСЧС Украины Игорь Довгопол. В СМИ говорят, что это подтвердили сразу два источника.
Коротко о гибели патрульного во время охоты:
- В полиции говорят, что инспектор отправился на охоту вместе со своими тремя приятелями.
- Охотники приехали в угодья Черниговского района.
- Погибший – 37-летний инспектор отдела реагирования.
- Детали трагедии выясняет Государственное бюро расследований.