Убийство президента Гаити могла заказать бывшая судья Верховного суда
Источник:New York Post
Правоохранители на Гаити установили, что некоторые задержанные ими подозреваемые в убийстве Жовенеля Моиза, президента страны, гостили в доме бывшей судьи Верховного суда. Речь идет об Уэнделл Кок-Телот.
Полиция уже выдвинула ей обвинения, хотя и не знает, где находится экс-судья. По данным правоохранителей, она встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, подозреваемыми в убийстве Моиза.
Напомним Со столкновениями и выстрелами: на Гаити попрощались с президентом Моизом
Экс-судья Верховного суда Гаити могла заказать убийство президента
Полиция Гаити выдала ордер на арест Уэнделл Кок-Телот – это бывшая судья Верховного суда, уволенная оттуда еще в феврале 2021 года.
- Президент Гаити Жовенель Моиз как раз тогда рассказывал о подготовке государственного переворота.
- Теперь Кок-Телот подозревают в причастности к заказу убийства Моиза.
Представитель полиции Гаити Мишель Верье рассказал СМИ, что задержанные наемники встречались с Кок-Телот, были у нее дома, иногда и не раз. Более того, они якобы "сообщили подробности документов, подписанных во время встреч".
- Обыски в многочисленных домах экс-судьи провели, однако где находится она сама – неизвестно.
Коротко об убийстве Моиза
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили ночью 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию.
- По подозрению в причастности к атаке задержали 2 граждан США гаитянского происхождения, 15 колумбийцев (часть из которых – кадровые военные в отставке), и одного гражданина Гаити – Эммануэля Санона.