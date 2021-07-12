Задержанный – мужчина, которому нападавшие после совершения преступления позвонили первому. Имя подозреваемого – Эммануэль Санон.

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Одного из якобы организаторов убийства Моиза удалось задержать

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона. Именно ему якобы первом позвонили нападавшие после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Полиция все еще ищет двух других вероятных организаторов, контактировавших с Саноном.

Но их имена не сообщили. Сказали только, что мотивы убийства Моиза – политические.

Гаитянское следствие установило, что Эммануэль Санон контактировал с охранной компанией из Венесуэлы CTU SECURITY в ее американском офисе.

Собственно, Санон большую часть времени проживает не на Гаити, а в США, в штате Флорида.

А указанная охранная компания якобы и завербовала непосредственных исполнителей нападения на Моиза.

Коротко об убийстве Моиза