"Ехать уже было поздно": что известно о семье, которую оккупанты жестоко убили в Кременной

Город Кременная на Луганщине находится под вражеской оккупацией почти два года. 26 января там российские военнослужащие расправились с местной семьей.

Родственники погибших не могут понять, как так произошло, ведь они не имели конфликтов с оккупантами.

Смотрите также Россияне пытаются мощно наступать на Луганщине: какие 3 самых тяжелых направления

Семья была очень простая

Жительница Кременной, которой удалось выехать из города, рассказала, что казненная россиянами семья была очень простой. Они немного выпивали, но никогда ни с кем не ссорились, разве могли между собой.

Глава семьи – 41-летний Андрей Рубан работал, где платили. Работу в Кременной найти всегда было трудно, говорит местная.

В целом семья занималась собственным хозяйством. Выращивали овощи и делали запасы на зиму. Женщина вспоминает, что погибшие не были жадными. Всегда делились с соседями.

Когда началось полномасштабное вторжение, люди были растеряны. Они не верили, что это долго продлится. А уже после того, как город оккупировали, выезжать было поздно.

Впрочем, местная предполагает, что семья вряд ли смогла оставить свой дом и свое хозяйство.

Оккупанты расстреляли трех членов семьи: что известно