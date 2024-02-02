"Їхати вже було пізно": що відомо про родину, яку окупанти жорстоко вбили у Кремінній
Джерело:Obozrevatel
Місто Кремінна на Луганщині перебуває під ворожою окупацією майже два роки. 26 січня там російські військовослужбовці розправилися з місцевою родиною.
Родичі загиблих не можуть зрозуміти, як так сталося, адже вони не мали конфліктів з окупантами.
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Родина була дуже проста
Мешканка Кремінної, якій вдалося виїхати з міста, розповіла, що страчена росіянами родина була дуже простою. Вони трохи випивали, але ніколи ні з ким не сварилися, хіба могли між собою.
Голова родини – 41-річний Андрій Рубан працював, де платили. Роботу у Кремінній знайти завжди було важко, каже місцева.
Загалом родина займалася власним господарством. Вирощували городину і робили запаси на зиму. Жінка пригадує, що загиблі не були жадібними. Завжди ділилися із сусідами.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, люди були розгублені. Вони не вірили, що це довго триватиме. А вже після того, як місто окупували, виїжджати було запізно.
Втім, місцева припускає, що родина навряд чи змогла залишити свій будинок і своє господарство.
Окупанти розстріляли трьох членів родини: що відомо
- 26 січня на вулиці Кремінної знайшли тіла трьох членів родини. Усі вони мали вогнепальні поранення.
- За повідомленнями ЗМІ, окупанти розстріляли 60-річну Наталію Бурлуцьку, її 37-річну дочку Аллу Бурлуцьку та 41-річного чоловіка Алли Андрія Рубана.
- У вбивстві підозрюють трьох російських військовослужбовців. Одного з них затримали. Це 33-річний Фідан Хаєрзаманов.
- Двох інших причетних до розстрілу військових розшукують. Це 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.
- Відомо, що у загиблої Алли Бурлуцької залишилася 18-річна дочка Вікторія. ЗМІ не вдалося зв'язатися із дівчиною.