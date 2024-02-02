"Їхати вже було пізно": що відомо про родину, яку окупанти жорстоко вбили у Кремінній

2 лютого 2024, 22:01
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Джерело:

Obozrevatel

Місто Кремінна на Луганщині перебуває під ворожою окупацією майже два роки. 26 січня там російські військовослужбовці розправилися з місцевою родиною.

Родичі загиблих не можуть зрозуміти, як так сталося, адже вони не мали конфліктів з окупантами.

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Родина була дуже проста

Мешканка Кремінної, якій вдалося виїхати з міста, розповіла, що страчена росіянами родина була дуже простою. Вони трохи випивали, але ніколи ні з ким не сварилися, хіба могли між собою.

Голова родини – 41-річний Андрій Рубан працював, де платили. Роботу у Кремінній знайти завжди було важко, каже місцева.

Загалом родина займалася власним господарством. Вирощували городину і робили запаси на зиму. Жінка пригадує, що загиблі не були жадібними. Завжди ділилися із сусідами. 

Коли почалося повномасштабне вторгнення, люди були розгублені. Вони не вірили, що це довго триватиме. А вже після того, як місто окупували, виїжджати було запізно.

Втім, місцева припускає, що родина навряд чи змогла залишити свій будинок і своє господарство. 

Окупанти розстріляли трьох членів родини: що відомо

  • 26 січня на вулиці Кремінної знайшли тіла трьох членів родини. Усі вони мали вогнепальні поранення.
  • За повідомленнями ЗМІ, окупанти розстріляли 60-річну Наталію Бурлуцьку, її 37-річну дочку Аллу Бурлуцьку та 41-річного чоловіка Алли Андрія Рубана.
  • У вбивстві підозрюють трьох російських військовослужбовців. Одного з них затримали. Це 33-річний Фідан Хаєрзаманов.
  • Двох інших причетних до розстрілу військових розшукують. Це 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.
  • Відомо, що у загиблої Алли Бурлуцької залишилася 18-річна дочка Вікторія. ЗМІ не вдалося зв'язатися із дівчиною.
Автор: Анастасія Колеснікова