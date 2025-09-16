Предатель Вадим Погодин, который убил украинского подростка Степана Чубенко, оказывается воюет на стороне России. В Украине он приговорен к пожизненному заключению вместе с двумя своими приспешниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бабель.

Что известно о мобилизации Погодина?

Оказывается, Погодин мобилизовался еще примерно в конце 2024 года. Тогда он выложил в Интернет свое фото в военной форме.

В комментариях ему писали, что он "все ближе к губернаторскому креслу во Львове", а тот заявлял, что "перед Львовом будет промежуточная станция в Одессе".

В конце июля 2025 года, вероятно, в Донецкой области Погодин получил ранение. Лечение он проходил в Бахмуте, Луганске и российском Аксае.

После выписки из больницы оккупант заявил о своем пребывании в пункте временной дислокации войск в оккупированном Дебальцево Донецкой области.

Что известно об убийстве Степана Чубенко?