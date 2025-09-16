Засуджений до довічного ув'язнення вбивця 16-річного Степана Чубенка воює проти України
- Вадим Погодін, засуджений в Україні до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Степана Чубенка, мобілізувався до російської армії.
Зрадник Вадим Погодін, який вбив українського підлітка Степана Чубенка, виявляється, воює на боці Росії. В Україні він засуджений до довічного ув'язнення разом із двома своїми поплічниками.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Бабель.
Що відомо про мобілізацію Погодіна?
Виявляється, Погодін мобілізувався ще приблизно наприкінці 2024 року. Тоді він виклав в Інтернет своє фото у військовій формі.
У коментарях йому писали, що він "все ближче до губернаторського крісла у Львові", а той заявляв, що "перед Львовом буде проміжна станція в Одесі".
Наприкінці липня 2025 року, ймовірно, на Донеччині Погодін отримав поранення. Лікування він проходив у Бахмуті, Луганську і російському Аксаї.
Після виписки з лікарні окупант заявив про своє перебування у пункті тимчасової дислокації військ в окупованому Дебальцевому на Донеччині.
Що відомо про вбивство Степана Чубенка?
Вбивство 16-річного Степана Чубенка сталося у липні 2014 року. За цим стоять проросійські бойовики. Тоді хлопець повертався з Києва додому у рідний Краматорськ поїздом. Шлях пролягав через окупований Донецьк.
У підлітка були синьо-жовті стрічки і шарф футбольного клубу "Карпати". Через це його схопили невідомі зі зброєю і тиждень жорстоко били. Після тривалих катувань хлопця вбили трьома пострілами у голову в селі під Донецьком.
Батькам Степана вдалося добитися розслідування у Краматорську та окупованому Донецьку. У 2017 році вбивць їхнього сина в Україні заочно засудили до довічного ув'язнення. Йдеться про самого Вадима Погодіна, а також Максима Сухомлинова та Юрія Москальова, які мали українське громадянство і водночас були членами незаконного військового формування "Керч".
На окупованій території у 2015 році затримали Москальова, якого засудили лише до 16 місяців ув'язнення, бо "суд ДНР" вирішив, що той просто спостерігав за вбивством. У 2023 році там також повідомили, що нібито схопили в Донецьку Погодіна, а у Криму – Сухомлинова та доправили їх в донецьке СІЗО. У тому ж році Погодіна випустили.