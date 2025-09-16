Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Бабель.

Що відомо про мобілізацію Погодіна?

Виявляється, Погодін мобілізувався ще приблизно наприкінці 2024 року. Тоді він виклав в Інтернет своє фото у військовій формі.

У коментарях йому писали, що він "все ближче до губернаторського крісла у Львові", а той заявляв, що "перед Львовом буде проміжна станція в Одесі".

Наприкінці липня 2025 року, ймовірно, на Донеччині Погодін отримав поранення. Лікування він проходив у Бахмуті, Луганську і російському Аксаї.

Після виписки з лікарні окупант заявив про своє перебування у пункті тимчасової дислокації військ в окупованому Дебальцевому на Донеччині.

Що відомо про вбивство Степана Чубенка?