Что известно о мобилизации Погодина?
Оказывается, Погодин мобилизовался еще примерно в конце 2024 года. Тогда он выложил в Интернет свое фото в военной форме.
В комментариях ему писали, что он "все ближе к губернаторскому креслу во Львове", а тот заявлял, что "перед Львовом будет промежуточная станция в Одессе".
В конце июля 2025 года, вероятно, в Донецкой области Погодин получил ранение. Лечение он проходил в Бахмуте, Луганске и российском Аксае.
После выписки из больницы оккупант заявил о своем пребывании в пункте временной дислокации войск в оккупированном Дебальцево Донецкой области.
Что известно об убийстве Степана Чубенко?
Убийство 16-летнего Степана Чубенко произошло в июле 2014 года. За этим стоят пророссийские боевики. Тогда парень возвращался из Киева домой в родной Краматорск на поезде. Путь пролегал через оккупированный Донецк.
У подростка были сине-желтые ленты и шарф футбольного клуба "Карпаты". Из-за этого его схватили неизвестные с оружием и неделю жестоко избивали. После длительных пыток парня убили тремя выстрелами в голову в селе под Донецком.
Родителям Степана удалось добились расследования в Краматорске и оккупированном Донецке. В 2017 году убийц их сына в Украине заочно приговорили к пожизненному заключению. Речь идет о самом Вадиме Погодине, а также Максиме Сухомлинове и Юрии Москалеве, которые имели украинское гражданство и одновременно были членами незаконного военного формирования "Керчь".
На оккупированной территории в 2015 году задержали Москалева, которого приговорили к 16 месяцам заключения, потому что он "суд ДНР" решил, что тот просто наблюдал за убийством. В 2023 году там также сообщили, что якобы схватили в Донецке Погодина, а в Крыму – Сухомлинова и доставили их в донецкое СИЗО. В том же году Погодина выпустили.