В Будапеште казах зарезал украинца: СМИ рассказали детали ужасного убийства
Источник:24.hu
В Венгрии был убит гражданин Украины. В преступлении подозревают мужчину казахской национальности.
За рубежом произошло очередное убийство украинца. На этот раз на гражданина нашего государства напали в венгерской столице.
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Заколол ножом
Как пишут местные СМИ, 1 мая после часа ночи в полицию Будапешта поступило сообщение о том, что в одном из районов города мужчина истекает кровью. Прибыв на место инцидента, полицейские выяснили, что между 44-летним мужчиной казахской национальности и 48-летним украинцем произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры казах нанес украинцу несколько ножевых ранений.
Гражданин нашей страны умер на месте. А его нападавшего задержали. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства.
Напомним, что еще не прошло недели со дня жестокой расправы над украинскими воинами в Германии.
Тогда 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее двух граждан Украины нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. Один из них – 36-летний мужчина – погиб на месте. А второй – 23-летний пострадавший – умер в больнице.
- В МИД подтвердили, что погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.
- Один из них – военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.
- Уже на следующий день местная полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 57-летний россиянин. Сейчас злоумышленника отправили в исправительную колонию.
- Как сообщают СМИ, вероятный убийца – Z-патриот и фанат Владимира Путина.
- В медиа предполагают, что жертвы и нападавший были между собой знакомы, ведь их якобы видели вместе ранее.
- Издание Spiegel предполагает, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
- Информации о наличии алкоголя в крови украинцев пока нет.
- В МВД Баварии заявили, что пока нет доказательств, что инцидент был "отражением противостояния между Россией и Украиной".