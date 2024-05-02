В Будапеште казах зарезал украинца: СМИ рассказали детали ужасного убийства

В Венгрии был убит гражданин Украины. В преступлении подозревают мужчину казахской национальности.

За рубежом произошло очередное убийство украинца. На этот раз на гражданина нашего государства напали в венгерской столице.

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Заколол ножом

Как пишут местные СМИ, 1 мая после часа ночи в полицию Будапешта поступило сообщение о том, что в одном из районов города мужчина истекает кровью. Прибыв на место инцидента, полицейские выяснили, что между 44-летним мужчиной казахской национальности и 48-летним украинцем произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры казах нанес украинцу несколько ножевых ранений.

Гражданин нашей страны умер на месте. А его нападавшего задержали. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства.

Напомним, что еще не прошло недели со дня жестокой расправы над украинскими воинами в Германии.

Тогда 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее двух граждан Украины нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. Один из них – 36-летний мужчина – погиб на месте. А второй – 23-летний пострадавший – умер в больнице.