У Будапешті казах зарізав українця: ЗМІ розповіли деталі жахливого вбивства

В Угорщині вбили громадянина України. У злочині підозрюють чоловіка казахської національності.

За кордоном сталося чергове вбивство українця. Цього разу на громадянина нашої держави напали в угорській столиці.

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Заколов ножем

Як пишуть місцеві ЗМІ, 1 травня після першої ночі до поліції Будапешта надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста чоловік стікає кров'ю. Прибувши на місце інциденту, поліцейські з'ясували, що між 44-річним чоловіком казахської національності та 48-річним українцем стався конфлікт, який переріс у бійку. У ході сварки казах завдав українцю кілька ножових поранень.

Громадянин нашої країни помер на місці. А його нападника затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства.

Нагадаємо, що ще не минуло тижня з дня жорстокої розправи над українськими воїнами у Німеччині.

Тоді 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее двох громадян України знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру. Один із них – 36-річний чоловік – загинув на місці. А другий – 23-річний потерпілий – помер у лікарні.