У Будапешті казах зарізав українця: ЗМІ розповіли деталі жахливого вбивства
Джерело:24.hu
В Угорщині вбили громадянина України. У злочині підозрюють чоловіка казахської національності.
За кордоном сталося чергове вбивство українця. Цього разу на громадянина нашої держави напали в угорській столиці.
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Заколов ножем
Як пишуть місцеві ЗМІ, 1 травня після першої ночі до поліції Будапешта надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста чоловік стікає кров'ю. Прибувши на місце інциденту, поліцейські з'ясували, що між 44-річним чоловіком казахської національності та 48-річним українцем стався конфлікт, який переріс у бійку. У ході сварки казах завдав українцю кілька ножових поранень.
Громадянин нашої країни помер на місці. А його нападника затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства.
Нагадаємо, що ще не минуло тижня з дня жорстокої розправи над українськими воїнами у Німеччині.
Тоді 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее двох громадян України знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру. Один із них – 36-річний чоловік – загинув на місці. А другий – 23-річний потерпілий – помер у лікарні.
- У МЗС підтвердили, що загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.
- Один із них – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.
- Вже наступного дня місцева поліція повідомила про затримання підозрюваного. Ним виявився 57-річний росіянин. Наразі зловмисника відправили до виправної колонії.
- Як повідомляють ЗМІ, ймовірний вбивця – Z-патріот і фанат Володимира Путіна.
- У медіа припускають, що жертви і нападник були між собою знайомі, адже їх начебто бачили разом раніше.
- Видання Spiegel припускає, що нападник міг бути у стані алкогольного сп'яніння.
- Інформації щодо наявності алкоголю у крові українців наразі немає.
- У МВС Баварії заявили, що наразі немає доказів, що інцидент був "відображенням протистояння між Росією та Україною".