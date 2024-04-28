Обвиняемого в убийстве 2 украинцев в Германии доставили в колонию: россиянин под стражей
Источник:Полиция Баварии
В немецком городе Мурнау убили двух украинских мужчин 23 и 36 лет. В тот же трагический вечер полиция задержала 57-летнего россиянина.
Именно его подозревают в убийстве украинцев. Трагедия произошла 27 апреля 2024 года. К несчастью, в Германии убили 27-летнюю украинку и к трагедии также может быть причастна пара из России.
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Что известно о задержании россиянина в Германии
57-летнего подозреваемого сегодня (28 апреля– 24 Канал) доставили в ответственный следователь судьи по запросу прокуратуры Мюнхена. Был выдан ордер на арест за убийство,
– заявили в полиции.
Там объяснили, что их правоохранители сразу доставили задержанного в исправительную колонию. Там он находится под стражей.
В полиции сообщили, что по состоянию на 14:00 28 апреля:
- прокуратура и уголовная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления;
- они не могут предоставить никакой другой информации по этому поводу.
Что известно о трагическом убийстве украинцев в Германии
- Полиция Верхней Баварии 27 апреля 2024 года рассказала, что в этот же день в торговом центре обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями. Ими оказались 36-летний и 23-летний граждане Украины.
- К несчастью, старший украинец от полученных травм скончался на месте, врачи еще пытались спасти жизнь 23-летнему гражданину Украины, однако не удалось – он скончался в больнице вечером.
- В тот же трагический вечер полиция недалеко от места преступления задержала дома 57-летнего гражданина России. Именно его подозревают в убийстве мужчин. Полиция отмечала, что сейчас мотивы преступления им неизвестны.