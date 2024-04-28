Обвиняемого в убийстве 2 украинцев в Германии доставили в колонию: россиянин под стражей

В немецком городе Мурнау убили двух украинских мужчин 23 и 36 лет. В тот же трагический вечер полиция задержала 57-летнего россиянина.

Именно его подозревают в убийстве украинцев. Трагедия произошла 27 апреля 2024 года. К несчастью, в Германии убили 27-летнюю украинку и к трагедии также может быть причастна пара из России.

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Что известно о задержании россиянина в Германии

57-летнего подозреваемого сегодня (28 апреля– 24 Канал) доставили в ответственный следователь судьи по запросу прокуратуры Мюнхена. Был выдан ордер на арест за убийство,

– заявили в полиции.

Там объяснили, что их правоохранители сразу доставили задержанного в исправительную колонию. Там он находится под стражей.

В полиции сообщили, что по состоянию на 14:00 28 апреля:

прокуратура и уголовная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления;

они не могут предоставить никакой другой информации по этому поводу.

Что известно о трагическом убийстве украинцев в Германии