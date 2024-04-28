Обвинуваченого у вбивстві 2 українців у Німеччині доставили до колонії: росіянин під вартою

У німецькому місті Мурнау вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У той же трагічний вечір поліція затримала 57-річного росіянина.

Саме його підозрюють у вбивстві українців. Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року. На жаль, у Німеччині вбили 27-річну українку і до трагедії також може бути причетна пара з Росії.

Дивіться також На Житомирщині затримали вчителя, якого підозрюють у вбивстві та пораненні колишніх учнів

Що відомо про затримання росіянина в Німеччині

57-річного підозрюваного сьогодні (28 квітня – 24 Канал) доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена. Було видано ордер на арешт за вбивство,

– заявили у поліції.

Там пояснили, що їхні правоохоронці одразу доправили затриманого до виправної колонії. Там він перебуває під вартою.

У поліції повідомили, що станом на 14 годину 28 квітня:

прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину;

вони не можуть надати жодної іншої інформації з цього приводу.

Що відомо про трагічне вбивство українців у Німеччині