В Минобороны сказали, сколько украинских военных убили в российском плену

Каждый день пребывания в российском плену несет смертельную опасность для украинских защитников. Были многочисленные случаи, когда наши воины погибали не на поле боя, а от пыток, которым подвергались в неволе.

Так, по новым данным Минобороны, по меньшей мере 177 украинских заключенных погибли в российском плену после полномасштабного вторжения Кремля в Украину. Об этом в комментарии Politico сказала Виктория Цимбалюк, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Украинских военных безнаказанно убивают в российском плену

По словам Цимбалюк, чем больше времени украинцы проводят в российских тюрьмах, тем они ближе к смерти. Чиновница подчеркнула, что настоящее количество смертей в плену может быть больше. Цифра в 177 человек – это та, которую удалось установить в условиях отсутствия международного контроля.

Россия тем временем даже не подтвердила, что многие из них находились в плену. И, конечно, не все тела возвращены.

На днях был опубликован отчет Управления Верховного комиссара по правам человека ООН об условиях пребывания украинцев в российском плену. В докладе говорится, что пытки пленных военнослужащих – массовое и систематическое явление, которое происходит с разрешения руководства России.

В ООН перечислили случаи, когда военнопленные прибегали к еде червей, мыла или бумаги, чтобы утолить голод. Среди других сообщений о жестоком обращении – втыкание игл под ногти заключенным, удушение и угрозы нападения животных, а также принудительное пение российских патриотических песен и наблюдение за пытками других.

За почти три обмена пленными удалось спасти около 3 600 человек. Но еще тысячи защитников остаются в руках врага в смертельной опасности.

К слову, недавно стал известен случай массового расстрела украинских военнопленных на Покровском направлении.