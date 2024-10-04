У Міноборони сказали, скільки українських військових вбили у російському полоні

Кожен день перебування у російському полоні несе смертельну небезпеку для українських захисників. Траплялися численні випадки, коли наші воїни гинули не на полі бою, а від катувань, яких зазнавали у неволі.

Так, за новими даними Міноборони, щонайменше 177 українських в’язнів загинули в російському полоні після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну. Про це в коментарі Politico сказала Вікторія Цимбалюк, представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Українських військових безкарно вбивають у російському полоні

За словами Цимбалюк, чим більше часу українці проводять у російських в’язницях, тим вони ближче до смерті. Чиновниця підкреслила, що справжня кількість смертей у полоні може бути більшою. Цифра у 177 осіб – це та, яку вдалося встановити в умовах браку міжнародного контролю.

Росія тим часом навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні. І, звичайно, не всі тіла повернуті.

Днями був опублікований звіт Управління Верховного комісара з прав людини ООН щодо умов перебування українців у російському полоні. У доповіді йдеться, що тортури полонених військовослужбовців – масове та систематичне явище, яке відбувається з дозволу керівництва Росії.

В ООН перерахували випадки, коли військовополонені вдавалися до їди черв’яків, мила чи паперу, щоб вгамувати голод. Серед інших повідомлень про жорстоке поводження – встромляння голок під нігті ув’язненим, задушення та погрози нападу тварин, а також примусове співання російських патріотичних пісень і спостереження за катуваннями інших.

За майже три обміни полоненими вдалося врятувати близько 3 600 людей. Але ще тисячі захисників залишаються у руках ворога в смертельній небезпеці.

До слова, нещодавно став відомий випадок масового розстрілу українських військовополонених на Покровському напрямку.