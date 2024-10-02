Зокрема, до українських військовополонених застосовують силу, сексуальне насильство та ураження струмом. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН.

Дивіться також "Вони нас не вважають людьми": комісія ООН виявила додаткові докази катувань з боку Кремля

Яке відношення до українських військовополонених у в полоні

Відповідно до звіту УВКПЛ, росіяни регулярно застосовують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених.

Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військових, наданими УВКПЛ, такі акти насильства є звичними під час допитів, прийому в місця утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами, як зазначається в доповіді.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.

Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до затриманого чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій,

– повідомляють у звіті.

Хто бере участь у катуваннях українців

В ООН підкреслюють, що у багатьох задокументованих випадках катувань або жорстокого поводження були залучені співробітники різних державних установ, що свідчить про високий рівень їхньої координації.

Також у звіті зазначено, що наглядачі в місцях позбавлення волі були обізнані про такі дії і мали можливість їм запобігти.

Окрім того, окремо зазначено публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страти українських військовополонених.