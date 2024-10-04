Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает "Укринформ".

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Такого нет во всем мире

По слова Костенко, Комитет по нацбезопасности еще не рассматривал вопрос повторного снижения призывного возраста, но между нардепами такие дискуссии ведутся. Речь идет о том, чтобы мобилизовать мужчин с 18 – 20 лет.

Чиновник отметил, что по всему миру нет такого, чтобы военнообязанные лица с 18 лет не призывались в армию. Он рассказал, что его коллеги из Конгресса США удивлены, что в условиях нехватки людей для защиты государства, в Украине мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации.

Сам Костенко считает, что призывной возраст должен стартовать по крайней мере с 20 лет. Сейчас, говорит нардеп, не хватает именно таких молодых людей.

Также секретарь профильного Комитета выразил удивление, что в соответствии с законодательством Украины можно баллотироваться в депутаты с 21 года, а воевать только с 25.

К слову, Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке.