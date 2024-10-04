Об этом говорится в постановлении от 1 октября 2024 года № 1134. Его обнародовали на сайте правительства.

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Срок явки в ТЦК по повестке сократили

Ранее действовала норма, по которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня отправления повестки.

Сейчас Кабинет Министров установил, что прибыть в ТЦК по повестке нужно "из населенного пункта, являющегося административным центром области", в течение 7 суток, а из других населенных пунктов – в течение 10 суток.