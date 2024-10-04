Про це йдеться в постанові від 1 жовтня 2024 року № 1134. Її оприлюднили на сайті уряду.

Дивіться також Мобілізація в Україні: кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК у 2024 році

Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили

Раніше була чинною норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Зараз Кабінет міністрів встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно "з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом 7 діб, а з інших населених пунктів – протягом 10 діб.