Про це говориться у законопроєкті №10449. Якщо людина зобов'язана оновити дані, проте цього не зробить, то він може отримати штраф.
Хто може не оновлювати дані в ТЦК
Згідно з українським законодавством, всі військовозобов'язані громадяни повинні оновлювати свої особисті дані через застосунок Резерв+ і звертатися до ТЦК. Проте є категорії осіб, на яких цей обов'язок не поширюється. До таких належать:
- ті, хто не є громадянами України;
- ті, у кого за рішенням ВЛК є статус "не придатний до несення військової служби";
- ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі.
Також не зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК чоловіки молодше 18 та старше 60 років, а також жінки, які не мають медичної або фармацевтичної освіти. Окрім того, чоловіки, виключені з військового обліку, також не повинні звертатися до ТЦК, проте вони мають мати документ, що підтверджує факт їх виключення.
Кому потрібно оновлювати дані в ТЦК
Кожен громадянин України має знати, хто відповідає за оновлення даних у ТЦК, щоб уникнути штрафів або кримінальної відповідальності. Необхідно звернутися до відповідного органу та оновити інформацію:
- молоді люди з 17 до 25 років із приписним;
- чоловіки з 25 до 60 років із військовим квитком;
- жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю.